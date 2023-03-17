Altından tarihi rekor. 1201 lirayı gördü

Altın coştu kimse tutamıyor. Kapalıçarşı'da gram altın 1200 lira seviyesini aştı. An itibarıyla gram altın 1191 liradan fiyatlanıyor. Amerika'da yaşanan banka krizi ardından, Credit Suisse hisselerindeki yükselişin ardından bugün yeniden başlayan satış dalgası, küresel piyasalarda bankacılık krizi endişelerini yeniden alevlendirerek altın fiyatlarının yükselişe geçmesini sağladı.

Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmelerle Kapalı Çarşı'da da hareketlilik yaşanmaya başladı. İşte bu hareketliliğin sonunda Kapalı Çarşı'da gram altın 1201 liraya gördü. Saat 17.00 itibariyle gram altın 1191 liradan fiyatlanıyor.

Kapalı Çarşı'da çeyrek altın ise1978 liradan, satışa sunuluyor. Yarım altın 3929, Cumhuriyet altını ise 8072 liradan fiyatlanıyor. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 1950 dolara yükseldi.