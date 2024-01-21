Altın ve para çalan kadınlar kayıplara karıştı

Hırsızlık, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde oldu.

İddialara göre, ismi öğrenilemeyen iki kadın dairelerin zillerine basıp hangi dairenin boş olduğunu anlayınca diğer dairelere kapıyı açtırıp içeri girdi.

İçeri giren kadınlar önce zile bastığında cevap alamadığı 6’ıncı kattaki daireye kapı kilit göbeğini bozup girdi.

Daireye giren kadınlar yüksek miktarda altın ile paraları çaldı. Hırsızlık sonrası kadınlar rahat bir şekilde, hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrıldılar.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.