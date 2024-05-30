Altın yükselişine ara verdi

Geçtiğimiz haftayı 2.331 seviyesinden tamamlayan altın hafta başında jeopolitik risklerin etkisiyle tepki alımı başlatarak yükselişler yaşadı.
Ons altın hafta içinde 2.365 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak altının bu yükseliş serisi kalıcı olmadı. Haftanın dördüncü işlem gününde 09.30’da 2.346 seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın ons altın ve dolar/TL kurundaki belirsizliğin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Gram altın, jeopolitik risklerin etkisinde hafta başında 2.448 TL’ye kadar yükseldikten sonra hafta içinde bu yükselişlerini bir kısmını verdi.
Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın 09.30’da 2.419 TL bandında bulunuyor.
DOALR ENDEKSİ YÜKSLEİŞE GEÇTİ
Dolar endeksi ise 28 Mayıs Salı itibariyle 104.335 seviyesinden tepki alımı başlatarak yükselişlerini yeni güne taşıyor. Dolar endeksi 09.30’da 105.110 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.
KÜRESEL GELİŞMELER
İsrail’in Filistin’i işgalinin körüklenmesiyle değerli metallerde yukarı yönlü hareketlenmeler gündeme geldi. İsrail’in Refah’taki çadır kampını bombalaması yeniden tansiyonu yükseltti.
Makro ekonomik gelişmeler tarafında ise dün ABD tarafında Bej Kitap takip edildi. Bej Kitap’ta belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleştiği aktarıldı.
Bugün ayrıca ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. Veri geçtiğimiz hafta 215 bin olarak açıklanmıştı. Bu hafta ise 218 bin olarak açıklanması bekleniyor.