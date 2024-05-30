Altın yükselişine ara verdi

Altın yükselişine ara verdi
Nilay Abdal

Hafta sonu, İsrail’in Refah’taki bir çadır kampını bombalamasının sonrasında jeopolitik gerginlikler yeniden tırmanışa geçti.

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Altın yükselişine ara verdi 1

Geçtiğimiz haftayı 2.331 seviyesinden tamamlayan altın hafta başında jeopolitik risklerin etkisiyle tepki alımı başlatarak yükselişler yaşadı.

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Altın yükselişine ara verdi 2

Ons altın hafta içinde 2.365 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak altının bu yükseliş serisi kalıcı olmadı. Haftanın dördüncü işlem gününde 09.30’da 2.346 seviyesinde bulunuyor.

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Altın yükselişine ara verdi 3

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın ons altın ve dolar/TL kurundaki belirsizliğin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Gram altın, jeopolitik risklerin etkisinde hafta başında 2.448 TL’ye kadar yükseldikten sonra hafta içinde bu yükselişlerini bir kısmını verdi.

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Altın yükselişine ara verdi 4

Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın 09.30’da 2.419 TL bandında bulunuyor.

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DOALR ENDEKSİ YÜKSLEİŞE GEÇTİ

Dolar endeksi ise 28 Mayıs Salı itibariyle 104.335 seviyesinden tepki alımı başlatarak yükselişlerini yeni güne taşıyor. Dolar endeksi 09.30’da 105.110 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

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Altın yükselişine ara verdi 6

KÜRESEL GELİŞMELER

İsrail’in Filistin’i işgalinin körüklenmesiyle değerli metallerde yukarı yönlü hareketlenmeler gündeme geldi. İsrail’in Refah’taki çadır kampını bombalaması yeniden tansiyonu yükseltti.

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Makro ekonomik gelişmeler tarafında ise dün ABD tarafında Bej Kitap takip edildi. Bej Kitap’ta belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleştiği aktarıldı.

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Bugün ayrıca ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. Veri geçtiğimiz hafta 215 bin olarak açıklanmıştı. Bu hafta ise 218 bin olarak açıklanması bekleniyor.

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