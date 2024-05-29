İslam Memiş o tarihte altına dikkat çekti: "Bankalardan faiz indirimi bekliyorum"

Altın uzmanı İslam Memiş, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki son durum ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Memiş'e göre, Temmuz ayı, piyasalar için kritik bir döneme işaret ediyor ve bu süreçte önemli finansal hareketler bekleniyor. Uzman, özellikle altın fiyatlarının geleceği konusunda önemli ipuçları verdi ve yatırımcıları bu döneme dikkatle hazırlanmaları konusunda uyardı. Altın uzmanı İslam Memiş'in öngörülerine göre Temmuz ayında şunlar olacak:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirecek. Bu durum, altın fiyatlarında artışa neden olacak. Merkez bankaları altın stoklamalarına devam edecek. Bu da altın fiyatlarını yukarı çekebilecek bir etken. Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının altın stoklamalarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. "Merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokluyor" diyerek, Temmuz ayının altın piyasaları için kritik bir dönem olacağını "Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor ama her şey Temmuz’u işaret ediyor" diyerek vurguladı.

Jeopolitik gerilimler artabilir. Bu durum da altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açabilir. Temmuz ayı siyasi lider değişikliklerine sahne olabilir. Memiş, suikast, kaza veya dava gibi nedenlerle siyasi liderlerin değişebileceğini ve bunun da piyasaları etkileyebileceğini söylüyor.

Memiş'in açıklamaları yatırımcılar için bir uyarı niteliğinde. Temmuz ayında yaşanabilecek ekonomik ve politik gelişmeler altın piyasaları ve genel ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Bu dönemde faiz oranlarındaki değişiklikler ve altın fiyatlarının seyri kritik önem taşıyor.

Altın fiyatları son zamanlarda yükseliş trendinde. Dolar kurundaki yatay seyir ise yatırımcıları altına yöneltiyor. İslam Memiş'in Temmuz ayında altın fiyatlarında daha da büyük bir artış beklemesi, bu alana yatırım yapmak isteyenler için bir sinyal olabilir.