Altında kritik eşik. O rakama dayandı

Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını ve güncel verileri büyük dikkatle takip ediyor. Gram altın resmi piyasada 2 bin 743 liradan işlem görse de, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2801 lirayı aştı. Çeyrek altında da durum aynı. Resmi piyasada çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor. Ancak onun da fiyatı Kapalıçarşı'da 4 Bin 565 lira...

Kapalıçarşı'da bugün altın coştu. Gram altının güne başlayış fiyat 2 Bin 801 lira ile zirveyi gördü.

İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatlar

Gram altın.......................2.798 Lira

Çeyrek altın....................4.565 Lira

Yarım altın......................9.122 Lira

Tam altın........................18.187 Lira

Has altın..........................2.790 Lira