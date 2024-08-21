Altında kritik eşik. O rakama dayandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
Altında kritik eşik. O rakama dayandı

Gram altın coştu. Kapalıçarşı'da bugün altın zirveyle güne giriş yaptı. İşte o fiyatlar

Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını ve güncel verileri büyük dikkatle takip ediyor. Gram altın resmi piyasada 2 bin 743 liradan işlem görse de, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2801 lirayı aştı. Çeyrek altında da durum aynı. Resmi piyasada çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor. Ancak onun da fiyatı Kapalıçarşı'da 4 Bin 565 lira...

Kapalıçarşı'da bugün altın coştu. Gram altının güne başlayış fiyat 2 Bin 801 lira ile zirveyi gördü.

İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatlar

Gram altın.......................2.798 Lira

Çeyrek altın....................4.565 Lira

Yarım altın......................9.122 Lira

Tam altın........................18.187 Lira

Has altın..........................2.790 Lira

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