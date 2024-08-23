Gram altın ne kadar olacak? Uzman isimler açıkladı

Piyasalar Fed’den agresif bir faiz indirimi beklentisi içerisindeyken bunun etkisiyle altın fiyatlarında hızlı bir artış görülüyor.

Uzmanlar, yükselişin devam etmesi kar realizasyonları beklentileri ve sene sonu altın tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.

Uzmanların sene sonu altın tahmini, ons altın için 2700 dolar seviyesindeyken gram altın için, dolar/TL’deki olası artış da göz önünde tutulduğunda 3.000 lira seviyelerinde.

UZMANLARIN YIL SONU ONS BEKLENTİSİ 2500-2700 DOLAR ARASINDA

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, altında güçlü bir fiyatlama olduğunu, yılbaşından bu yana takip ettikleri prim seviyesinin yüzde 25 seviyelerinde olduğunu, fiyatlamanın temel kaynağı ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecinin başlayacağı beklentisi olduğunu söyledi.

Bu beklentinin önden yüklemeli olarak fiyatlara yansıdığını düşündüklerini belirten Kuru, “Bizim sene sonu hedefimiz 2.500-2.600 dolar bandında bir yerlerde bulunuyor, fiyat henüz yılın ortasında bu seviyelere çok yakın noktalara ulaştı” ifadelerini kullandı.

İntegral Yatırım Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise, son dönemde en önemli konunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim patikasının nereye evrileceği olduğunu, uzun bir süre sıkı para politikasında kalan Fed’in bu yıl eylül ayında ilk faiz indirimini gerçekleştireceğini söyledi.

Özer, Yüksek reel getirinin resesyon endişesi getireceği algısıyla, 25 baz puanlık bir indirim beklendiğini, 50 baz puan da olabilir beklentisinin de bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle Jackson Hole toplantısında Powell’ın TSİ 17:00’deki açıklamasının önemli olacağını vurgulayan Özer, Faiz indirim beklentileri Dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeyi desteklerken, ons altının yükseliş hızını artırdığını ifade etti.

Rekor seviyeleri test eden ons altında, ana yönün yukarı olmaya devam ettiğini belirten Özer, özellikle birkaç kez test ettiği ve geçmekte zorlandığı 2490 seviyesi üzerindeki kapanışların sürdürürse yükseliş hızının 2700 bölgesine doğru kademeli bir şekilde sürmesini beklediklerini söyledi.

GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ 3000 TL SEVİYESİNDE

Allbatross Portföy Grup Stratejisti Volkan Dükkancık ise, Son zamanlarda dolar/TL kurunda gerçekleşen hareketliliğin, ufak adımlarla yukarı yönde devam etme olasılığının da dikkate alındığında gram cinsinden altın fiyatları yatırımcılar açısından hala cazip fırsatlar sunmaya devam ettiğini, Gram altında yıl sonu-ilk çeyrek için beklentinin 3000 TL seviyesinde olduğunu söyledi .