Gram altın ne kadar olacak? Uzman isimler açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın ne kadar olacak? Uzman isimler açıkladı

Hafta başından beri rekor kırarak artan altın fiyatlarının sene sonundaki durumu merak ediliyor. Uzman isimler gram altının yıl sonunda çıkabileceği seviye hakkında tahminlerini paylaştı. İşte detaylar…

Piyasalar Fed’den agresif bir faiz indirimi beklentisi içerisindeyken bunun etkisiyle altın fiyatlarında hızlı bir artış görülüyor.

Uzmanlar, yükselişin devam etmesi kar realizasyonları beklentileri ve sene sonu altın tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.

Uzmanların sene sonu altın tahmini, ons altın için 2700 dolar seviyesindeyken gram altın için, dolar/TL’deki olası artış da göz önünde tutulduğunda 3.000 lira seviyelerinde.

altin1.jpg

UZMANLARIN YIL SONU ONS BEKLENTİSİ 2500-2700 DOLAR ARASINDA

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, altında güçlü bir fiyatlama olduğunu, yılbaşından bu yana takip ettikleri prim seviyesinin yüzde 25 seviyelerinde olduğunu, fiyatlamanın temel kaynağı ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecinin başlayacağı beklentisi olduğunu söyledi.

Bu beklentinin önden yüklemeli olarak fiyatlara yansıdığını düşündüklerini belirten Kuru, “Bizim sene sonu hedefimiz 2.500-2.600 dolar bandında bir yerlerde bulunuyor, fiyat henüz yılın ortasında bu seviyelere çok yakın noktalara ulaştı” ifadelerini kullandı.

İntegral Yatırım Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise, son dönemde en önemli konunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim patikasının nereye evrileceği olduğunu, uzun bir süre sıkı para politikasında kalan Fed’in bu yıl eylül ayında ilk faiz indirimini gerçekleştireceğini söyledi.

altin5.jpg

Özer, Yüksek reel getirinin resesyon endişesi getireceği algısıyla, 25 baz puanlık bir indirim beklendiğini, 50 baz puan da olabilir beklentisinin de bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle Jackson Hole toplantısında Powell’ın TSİ 17:00’deki açıklamasının önemli olacağını vurgulayan Özer, Faiz indirim beklentileri Dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeyi desteklerken, ons altının yükseliş hızını artırdığını ifade etti.

Rekor seviyeleri test eden ons altında, ana yönün yukarı olmaya devam ettiğini belirten Özer, özellikle birkaç kez test ettiği ve geçmekte zorlandığı 2490 seviyesi üzerindeki kapanışların sürdürürse yükseliş hızının 2700 bölgesine doğru kademeli bir şekilde sürmesini beklediklerini söyledi.

altin7.jpg

GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ 3000 TL SEVİYESİNDE

Allbatross Portföy Grup Stratejisti Volkan Dükkancık ise, Son zamanlarda dolar/TL kurunda gerçekleşen hareketliliğin, ufak adımlarla yukarı yönde devam etme olasılığının da dikkate alındığında gram cinsinden altın fiyatları yatırımcılar açısından hala cazip fırsatlar sunmaya devam ettiğini, Gram altında yıl sonu-ilk çeyrek için beklentinin 3000 TL seviyesinde olduğunu söyledi .

İlgili Haberler
Araştırma şirketi açıkladı. Sanayiye yolu düşmeyen otomobiller belli oldu
Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altında
Brent petrolün varili 77,34 dolar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Flaş… Flaş… Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu
1 külçe altının fiyatı kaç lira oldu
1 külçe altının fiyatı kaç lira oldu
Altında kritik eşik. O rakama dayandı
Yüzde 50'nin altına doğru... İstanbul barajlarında son durum
Yüzde 50'nin altına doğru... İstanbul barajlarında son durum
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Dilencilere ceza yağdı Gündem
Dilencilere ceza yağdı
Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Gündem
Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Marmaris Belediyesi mühürledi valilik izin verdi. SİNPAŞ'a ait otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı Gündem
Marmaris Belediyesi mühürledi valilik izin verdi. SİNPAŞ'a ait otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı
Arda Güler'e gün doğdu. Real Madrid yıkıldı Spor
Arda Güler'e gün doğdu. Real Madrid yıkıldı
Türk askerinden Kosova-Sırbistan sınırında devriye Gündem
Türk askerinden Kosova-Sırbistan sınırında devriye
Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı Spor
Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı
Araştırma şirketi açıkladı. Sanayiye yolu düşmeyen otomobiller belli oldu Otomotiv
Araştırma şirketi açıkladı. Sanayiye yolu düşmeyen otomobiller belli oldu