Altında neler oluyor?

Altın fiyatları yeni günde sakin bir seyir sergiliyor. Sabah 09.45’te ons altın 2.332 dolar bandında bulunuyor. Dünü 2.325 dolar bandında kapatan ons altın, bugün daha yatay bir seyir sergiliyor.

Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde; ons altının 20 Mayıs’tan itibaren 2.450 seviyesinden aşağı yönlü bir eğilim sergileyerek, 2.314 seviyesine gerilediği görülüyor.

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altın tarafındaki yatay seyrin etkisiyle, karışık seyir sergiliyor.

Dünü 2.435 seviyesinde kapatan gram altın bugün sabah aynı saat diliminde, 2.440 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde; 20 Mayıs tarihinden itibaren 2,536 TL’den kayıplar vererek, 2,394 TL bandına kadar gerilediği görülüyor.

Dolar endeksi tarafında da karışık seyrin olduğu görülüyor. Dolar endeksi, hafta başında 104,764 seviyesinde bir miktar kayıplar verdikten sonra 104,00 kritik eşiğe kadar gerilediği görülüyor. Dolar endeksi aynı saat diliminde 104,275 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere odaklanarak karışık sergiliyor. Jeopolitik risklerin dizgin olduğu dönemde, gelecek hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı ve bu hafta içi gelecek olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde sessiz bekleyişte.

Dün ABD tarafında iş imkanları ve personel değişimi verisi takip edildi. Bu veri 8,059 M olarak beklentilerin altında açıklandı. Bugün ise öncü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veriler dolar tarafını etkileyebilir. Dolar tarafında görülebilecek hareketlilik altın tarafında da etkili olabilir.