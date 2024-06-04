Altında yön arayışı

Değerli metaller grubundan olan altın, yeni günde kayıplarını dizginleyerek, yatay seyirde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftayı 2.363 dolar ile 2.321 dolar aralığında tamamlayan ons altın yeni günde 09.00’da 2.347 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 95,00 seviyesinde olduğu görülürken, fiyatın pivot kanalı üzerinde hareketlendiği görülüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altında da sakin seyrin olduğu görülüyor. Dünü 2,429 TL’den tamamlayan gram altın yeni günde aynı saat diliminde 2,433 TL’de yatay bant üzerinde bulunuyor. Dün, 2,389 TL’ye kadar gerileyen gram altın, bugün daha ılımlı bir seyir sergiliyor.

Gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 92,00 seviyesine yükselerek doyum no0ktasına eriştiği görülüyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Gerek jeopolitik riskler gerekse makro ekonomik gelişmeler piyasalarda volatiliteyi hızlandırıyor.

Jeopolitik risklerin dingin, ekonomik verilerin yoğun olduğu hafta da gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bu hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olarak açıklanması bekleniyor. Gelecek olan bu veri dolar tarafını etkileyebilir. Dolarda görülecek hareketlilik altın tarafında da etkili olabilir.