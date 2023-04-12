Gram altın rekora doymuyor

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altının ons fiyatı 2.024 dolardan işlem görürken, Gram altın yeni bir rekora daha imza attı. Gram altın 1.258 liraya kadar yükseldi.
Amerika'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda hareketlenme başladı. Altın zaten peş peşe rekorlar kırıyordu. İşte bu dakikalardan altından tüm zamanların rekoru geldi.
KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR NE DURUMDA
Hem gram altının önlenemez yükselişi ve ons altında yaşanan gelişmelerden sonra Kapalıçarşı'da da altının fiyatlanmasında değişiklikler yaşandı. İşte o fiyatlar
ONS ALTIN.............................2024 DOLAR
GRAM ALTIN..........................1.258 TL
CUMHURİYET ALTINI............8.488 TL
YARIM ALTIN.........................4.260 TL
ÇEYREK ALTIN......................2.130 TL
Gram altın saat 16.08 itibarıyla 1.254 liraya doğru geri çekildi