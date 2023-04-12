Gram altın rekora doymuyor

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altının ons fiyatı 2.024 dolardan işlem görürken, Gram altın yeni bir rekora daha imza attı. Gram altın 1.258 liraya kadar yükseldi.

Amerika'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda hareketlenme başladı. Altın zaten peş peşe rekorlar kırıyordu. İşte bu dakikalardan altından tüm zamanların rekoru geldi.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR NE DURUMDA

Hem gram altının önlenemez yükselişi ve ons altında yaşanan gelişmelerden sonra Kapalıçarşı'da da altının fiyatlanmasında değişiklikler yaşandı. İşte o fiyatlar

ONS ALTIN.............................2024 DOLAR

GRAM ALTIN..........................1.258 TL

CUMHURİYET ALTINI............8.488 TL

YARIM ALTIN.........................4.260 TL

ÇEYREK ALTIN......................2.130 TL

Gram altın saat 16.08 itibarıyla 1.254 liraya doğru geri çekildi