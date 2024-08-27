Altında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları son zamanlarda yaşanan makro ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, yukarı yönlü hareketlendi.

Geçen hafta ABD tarafında yaşanan ekonomik veriler, altın tarafını kuvvetlendirdi.

Dünü 2,508 – 2.527 dolar aral8ığında geçiren altının onsu günü 2.515 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 09.09’da 2.515 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketlendi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurunda görülen yükseliş ve ons altında ki yukarı yönlü seyrin etkisiyle, yeni rekorlara imza attı.

Dün 2.800 lirayı aşarak yeni bir rekora imza atan gram altın, bu yükselişini bugün de sürdürdü.

Bugün sabah senasında aynı saat diliminde 2.821 seviyesinde sert yükselmeye devam etti.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para ve altın piyasalarını etkiledi. Piyasalar, yoğun veri akışlarının olduğu haftaya başlarken karışık bir seyir sergiledi.

Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek. Kişisel tüketim harcamaları verisi, enflasyon rakamlarına ilişkin sinyaller verebilir.

Geçtiğimiz hafta piyasaların yakından takip edildiği Jacksone Hole toplantısında merak edilen faiz mesajları geldi.

Bu mesajlar Fed’in faiz indirimine eylül ayından gidebileceğini ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu durumda, altın fiyatlarını yukarı fırlattı.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

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