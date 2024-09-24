Altındağ’da silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan S.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Ece Caddesi üzerinde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.K, sırtından vurularak yaralandı.

Yakınları tarafından Ankara Hastanesine kaldırılan S.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failinin yakalanması için çalışma başlatırken, S.K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.