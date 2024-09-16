Altından rekor üstüne rekor

Altın, geçen hafta rekor seviyeyi gördükten sonrası ivmeyi yukarı yönde tutmaya devam etti. Altındaki bu yukarı yönlü seyir yeni bir rekoru da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.560 – 2.582 aralığında geçiren altının onsu, günü 2.578 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni haftaya 2.589 seviyesini görerek rekoru gören ons altın, sabah seansında 08.42’de 2.588 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, Dolar/TL kurundaki sakin seyir ve ons altındaki yeni rekorların etkisiyle, yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.792 – 2.822 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.814 liradan geride bıraktı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah 2.828 seviyesini görerek rekora imza attıktan sonra aynı saat diliminde 2.820 seviyesinde yükselişine devam ediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Aradaki farkın 40 lirayı aştığı altın fiyatları tabelaları yerinden oynattı.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları….

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi altın fiyatları üzerinde de etkiliyor.

Piyasaların dört gözle beklediği Fed faiz kararı 18 Eylül’de yapılacak. Fed’in faizleri 50 baz puan indirmesi bekleniyor. Bu durumda altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Yurt içi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması bekleniyor.

Piyasalarda gelecek olan haber akışları piyasalarda etkili olabilir.

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