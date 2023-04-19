Altının fiyatı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.243 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının fiyatı güne düşüşle başladı

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,54 artışla 1.251 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,64 azalarak 1.243 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,5 artışla 2.005 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,65 altında 1.992 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin "şahin" yorumlarının gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini aktararak, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, konut başlangıçlarının martta yüzde 0,8 düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.(AA)

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