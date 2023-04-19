Dolar yıl sonunda ne kadar olacak. Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini paylaştı. Doların yıl sonunda 23, 15 TL olacağı belirtildi.

Dolar yıl sonunda ne kadar olacak. Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Merkez Bankası dolar ve cari açık beklentisini yükseltti. Geçen ay yüzde 2,89 olan nisan ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e indi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31,63'ten 31,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 17,91'den 17,54'e geriledi.

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DOLAR 23,15 TL OLACAK

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu anket döneminde 23,15 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,52'den 24,08'e çıktı.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ ARTTI

Bir önceki anket döneminde 36 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,8 milyar dolar oldu.

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'te, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,4'te sabit kaldı.

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TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,75 düzeyinde oluştu.

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