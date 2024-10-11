Altının kilogram fiyatı 2 milyon 885 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 885 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram oldu.

Altın güne yükselişle başladı

Silivri’de kuyumcudan 2 kilo altın çalındı

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 2.900.000,00 2.615,00

En Düşük 2.885.000,00 2.616,00

En Yüksek 3.042.000,00 2.775,00

Kapanış 2.885.000,00 2.620,00

Ağırlıklı Ortalama 3.013.767,77 2.687,07

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.866.477.341,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.645,05

Toplam İşlem Adedi 85