Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Gün içinde en düşük 2 milyon 795 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 810 bin lira seviyelerini gören altının kilogram fiyatı, kapanışta yüzde 0,3 artışla 2 milyon 801 bin lira olarak kaydedildi. Dün kapanışı 2 milyon 794 bin liradan yapan altının kilogramı, bugünkü işlemlerde yükseliş eğilimi gösterdi.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 787 milyon 327 bin 651,23 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 280,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 791 milyon 521 bin 963,69 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en çok işlem gerçekleştiren kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve VakıfBank yer aldı.

BUGÜNKÜ İŞLEM VERİLERİ:

- Önceki Kapanış: 2.794.000 TL / 2.558,55 Dolar/Ons

- En Düşük: 2.795.000 TL / 2.563,65 Dolar/Ons

- En Yüksek: 2.810.000 TL / 2.576,00 Dolar/Ons

- Kapanış: 2.801.000 TL / 2.563,65 Dolar/Ons

- Ağırlıklı Ortalama: 2.805.393,31 TL / 2.571,45 Dolar/Ons

- Toplam İşlem Hacmi (TL): 787.327.651,23

- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 280,59

- Toplam İşlem Adedi: 24

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