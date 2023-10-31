Altınları her geçen gün azalınca odasına gizli kamera koydu, hırsız ev sahibi çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 aydır kiraladığı dairede ikamet eden E.G.S. (33) adlı kadın, bir süre sonra altınlarının azaldığını fark etti.

Ev sahibi A.K'nin (42) beyaz eşyaları yenilemesinden şüphelenen E.G.S, evine gizli güvenlik kamerası sistemi kurdu ve gerçeği öğrenmek için bir plan yaptı.

E.G.S, erkek arkadaşıyla A.K'yi çaya çağırıp, ev sahibi kadına kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı. Sohbetin ardından dışarı çıkacaklarını söyleyen kiracı erkek arkadaşıyla beraber daireden ayrıldı.

CEP TELEFONUNA GELEN BİLDİRİMLE ÖĞRENDİ

Bir süre sonra cep telefonuna güvenlik kamerası sisteminin alarm bildirimi gelen kiracı, A.K'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek A.K'yi gözaltına aldı.

A.K. emniyetteki ifadesinde, "maymuncuk" olarak bilinen anahtarla içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını itiraf etti. Kamera kayıtlarında, ayrı tarihlerde kiracısının evinden 400 bin liraya yakın döviz ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen A.K'nin bir odaya girdiği, paraları valizden bulup E.G.S'ye ait sırt çantasına sakladıktan sonra ayrıldığı görülüyor.