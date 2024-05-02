Malatya'da yollar gölle döndü

Kaynak: İHA
Malatya'da yollar gölle döndü
Malatya’da sağanak etkili olduğı ve yolların göle döndüğü görüldü.

Malatya'da ani bir sağanak yağış, şehrin bazı yollarını gölete çevirdi ve birçok araç trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün güçlü yağış uyarısının ardından Malatya'da öğle vakti başlayan yağmur, özellikle şehrin doğu kesimlerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İnönü Üniversitesi civarında, sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı ve araçlar su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yayalar da, bazı araçların yolda mahsur kaldığı yağış sırasında, yolları geçmekte zorlandı.

Yaklaşık on dakika süren şiddetli yağıştan sonra, yollar su altında kaldı ve meteoroloji yetkilileri, gece yarısına kadar şehir genelinde yağışların aralıklarla süreceğini duyurdu.

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