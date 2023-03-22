22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu

Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu

Altınordu'nun genç kalecisi Serhat Öztaşdelen'e İspanyol devi kancayı taktı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:24
Takip Et

Altınordu'da flaş transfer gelişmesi

Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
+
Aa
-

İzmir ekibinin altyapısında yetişen kaleci Serhat Öztaşdelen'le İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi.

Kadrosunda Bono ve Marko Dmitrovic olmak üzere 31 yaşında iki kalecisi bulunan Sevilla'nın geleceğe yatırım amacıyla 18 yaşındaki Serhat'ı gündemine aldığı ifade edildi.

Müzesinde 6 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan İspanyol temsilcisi Altınordu'ya ilgi yazısı yolladı.

Çay Mahalle Demirköprüspor'da futbola başlayıp 9 yaşında Altınordu altyapısına transfer olan kaleci Serhat, alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon 1'inci Lig'de 4, kupada 1 müsabakada görev yaptı.

Bu sezon ligde 2, kupada 2 karşılaşmada kaleyi koruyan genç file bekçisi, 1 kez U18 Milli Takımı kalesini korudu.

Altınordu ile 2021'de profesyonel sözleşme imzalayan kaleci Serhat, aralık ayında sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
2
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
3
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
4
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
5
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
6
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
7
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.