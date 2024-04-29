Yusuf Şimşek kendi oyuncularını hedef aldı

Şimşek, oyuncularının performanslarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

TFF 1.Lig'in 32. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Bandırmaspor, 3-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve rakibine üç puan bıraktı.

Maç sonrası yapılan basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Kocaelispor'u kazandıkları zafer için kutladı.

Sezonun başından itibaren Bandırmaspor'da dördüncü teknik direktör olduğunu belirten Şimşek, futbolcuların artık sorumluluk alması ve kendilerini sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Yusuf Şimşek şöyle devam etti:

Ben şapkamı önüme koyarım ama oyuncu arkadaşlarım da koymalı.

Ben bu sene 4’üncü hocayım. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.