Papaz her gün pilav yemez atasözünün anlamı nedir?

Papaz her gün pilav yemez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her zaman aynı şeyin tekrarlanmayacağına veya her zaman aynı olanaklara sahip olunamayacağını anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

İyi ya da olumlu giden bir sürecin sürekli olarak devam etmeyeceğini, farklı durumların ve fırsatların da insanların karşısına çıkabileceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

PAPAZ HER GÜN PİLAV YEMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yağıyorken şu musluğun aslına bir leğen bırak papaz her gün pilav yemez sonra çok pişman olursun."