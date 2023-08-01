Altınordu'ya 1.96'lık golcü

Altınordu, son olarak TuS Bövinghausen takımında oynayan 23 yaşındaki golcü oyuncu Keni Var Uzun’u transfer etti.

KAYNAK: İHA
Altınordu'ya 1.96'lık golcü

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu büyük oranda değiştiren ve altyapıdan oyuncuları A takıma yükselten İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.

Kırmızı-lacivertliler, son olarak TuS Bövinghausen takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Keni Var Uzun’u kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım kadromuzu, en son Almanya’nın TuS Bövinghausen takımında forma giyen 1.96 boyundaki Türk oyuncu Keni Var Uzun ile güçlendirdik. Keni Var Uzun’a hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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