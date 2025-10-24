Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile sahasında karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli takım, mücadeleyi 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşundan attığı golle 1-0 kazandı. Maçı yöneten Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in kararları ise tepki çekti.

22. dakikada Stuttgart oyuncusu Bilal El Khannouss, Fenerbahçe'den Edson Alvarez'e sert bir müdahalede bulundu. Meksikalı oyuncu bacağına aldığı darbeyle acı içinde yerde kaldı.

Alvarez oyuna devam etse de bacağının yaralandığına dair fotoğraf, taraftarlarda endişe yarattı.

Maçın ardından stattan ayrılırken, Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Edson Alvarez, her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve bacağının da iyi durumda olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Alvarez, Meksika ve Japonya arasında oynanan milli maçın 32. dakikasında sakatlanmıştı. Alvarez iyileşme süreci ve antrenman eksikliğinin giderilmesi için 25 gün sahalardan uzak kalmıştı.

DENİZ ÇOBAN: HAKEM SAÇ BAŞ YOLDURDU

Eski hakem Deniz Çoban da Fanatik Gazetesi'ndeki köşe yazısında, Jakob Kehlet'in için "sahada çok kötü bir hakem vardı" eleştirisinde bulundu.

"Jakob Kehlet, çaldıkları ve çalmadıklarıyla tabir yerindeyse iki takıma da saç baş yoldurdu" diyen Çoban, "21'de El Khannous'un Alvarez’e faulü kırmızı kartı gerektiriyordu. Bu tür pozisyonlar değerlendirilirken, 'Faulü yapan oyuncu neresiyle, rakibin neresine müdahalede bulundu?' sorusu önem kazanır. Burada Stuttgartlı oyuncu kramponunun vidasıyla, Alvarez’in en hassas yerine basıyor. Tartışması olmayan bir pozisyondu bana göre" ifadelerini kullandı.