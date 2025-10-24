UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, üçüncü haftada Almanya kulübü Stuttgart'ı tek golle mağlup etti.

Sarı lacivertli takımın galibiyet golünü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltirken, Stuttgart 3 puanda kaldı.

Yorumcu ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen, Youtube kanalı Sports Digitale'de maçı değerlendirdi.

"TEDESCO MAÇTAN ÖNCE MAÇI ÖZETLEMİŞ"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun maç öncesindeki açıklamalarını hatırlatan Dilmen, "Tedesco, maç önü açıklamasında 'Her maç önemli' dedi. Evet bu maç önemliydi; camia için, Avrupa Ligi ve moral için. 'Her maç final niteliğinde' dedi. Evet, burada bir puan kaybına tahammülün yoktu. 'İstekliyiz' dedi. Takım istekli miydi, evet. 'Açız' dedi. Oyuncular aç mıydı? Evet. 'Her maç kazanmak için bu azmi göstermek niyetindeyiz' dedi. O kadar önemli cümleler var ki burada, Tedesco maçı maçtan önce özetlemiş" dedi.

"İLK 25 DAKİKADA EYVAH DEDİM"

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Stuttgart'ın etkili olduğunu belirten Dilmen, "İlk 25 dakika izleyince Eyvah dedim. Stuttgart, Fenerbahçe'yi yenebilecek bir imaj verdi. O rahatlıktaydı. Birbirine çok alışık olan bir oyuncu grubu ve son maçta Wolfsburg'u yendiler. Bizde ise bir tedirginlik vardı, doğal olarak" diye konuştu.

Maç yöneten hakem Jakob Kehlet'i eleştiren Rıdvan Dilmen, "Maçın hakemi rezil bir hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem UEFA'da nasıl hakem oldu? Rezalet bir hakem. Bu Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıymış. Bence son maçı da olur. Kötü bir maç yönetti" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR HAVLU ATMIYOR"

Fenerbahçe taraftarlarının desteğine dikkat çeken Dilmen, "Taraftar hiç havlu atmıyor, bırakmıyor. Arada şunu yapmış, bunu yapmış diyorlar ama onların yaşadığı da kolay değil. Taraftar, çubukluyu, Fenerbahçe’yi sevdiği için, başarı için geliyor. Başaramadık mı? Devam edelim, formamızı alalım, kombinemizi alalım, maçımıza yine gidelim diyor. Bugün yine fulle yakın, coşkulu ve takımı motive eden bir taraftar grubu vardı. Yönetim de bütün taraftar gruplarıyla bir yemek yiyerek doğru bir şey yapmış" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENEKİ KADRO DAHA İYİYDİ"

Önceki sezonlardaki kadroları daha iyi bulduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, "Açık konuşmak gerekirse ben geçen seneki, hatta ondan önceki kadronun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu, 'Bu takımdan bir şey olmaz demek' değildir. Rakibin kadrosu daha da önde, eyvallah; fakat oyuncuların mücadele azminden dolayı ben umutlanmadım değil" dedi.