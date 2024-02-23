Alzheimer hastalığına karşı yeni bir teknoloji

Üniversitenin web sayfasında paylaşılan bilgilere göre, Beyin Enstitüsünde yürütülen çalışmayla Alzheimer hastalarına yeni bir teknoloji ile tedavi sunulmaya başlandı.

Klinik testlere başlanan çalışma kapsamında, Enstitüde üretilen UltraThera isimli yeni bir ultrason cihazının denendiği ifade edildi. Çalışma ekibinin, cihaz sayesinde nöromodülasyon etkisi yaratarak Alzheimer hastalarının beyinlerindeki sinirsel aktiviteyi ve genel beyin işlevini iyileştirmeyi hedeflediği bildirildi.

Bu işlemin, Alzheimer hastalığının bazı belirtilerini azaltmasının umut edildiği belirtildi. Enstitü Profesörü Jürgen Götz, tedavi yönteminin insanlarda uygulanmaya başlandığını söyleyerek "Güvenlik testi tamamlandıktan sonra tedavinin etkileri üzerine testlere devam edeceğiz." diye açıkladı.

Götz, 12 hastayı kapsayan testlerde ilk 4 hastaya iki haftada bir 4 defa tedavi verileceğini aktararak "İlk hasta ilk dört tedaviyi aldı; sağlıklı ve iyi durumda." dedi.

Alzheimer için hala etkili bir tedavi bulunmadığını vurgulayan Götz, “Bu yüzden hastalığı ultrason ile tedavi etme olasılığı çok yararlı." dedi. Götz, çalışmanın 2015’te yayınlanan, ultrasonun bellek fonksiyonlarını geri kazandırabileceğine ilişkin öncü bir çalışmayı izlediğini ifade etti.