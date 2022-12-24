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Kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Bilecik’te dün öğle saatlerinden itibaren evinden ayrılan ve haber alınamayan 82 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:00
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Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu

Kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.
 
Fıranlar köyünde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 82 yaşındaki Mehmet Karakaş için jandarma ve polis ekipleri ile köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda bu sabah saat 10.00 civarında Fıranlar köyü Çeşme Deresi mevkiinde
Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 
(Kaynak: İHA)
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