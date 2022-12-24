Kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Fıranlar köyünde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 82 yaşındaki Mehmet Karakaş için jandarma ve polis ekipleri ile köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda bu sabah saat 10.00 civarında Fıranlar köyü Çeşme Deresi mevkiinde

Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)