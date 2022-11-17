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Seferberlikten sorumluydu... Rus komutan ofisinde ölü bulundu

Rusya'da seferberlikten sorumlu olduğu belirtilen bir Rus komutan, ofisinde göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 03:45
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Seferberlikten sorumluydu... Rus komutan ofisinde ölü bulundu

Seferberlikten sorumluydu... Rus komutan ofisinde ölü bulundu
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Rusya'da Vladivostok'ta yer alan Makarov Pasifik Yüksek Denizcilik Okulu'nun Başkan Yardımcısı Albay Vadim Boyko, ofisinde vurularak ölmüş halde bulundu.

Güvenlik güçleri ve müfettişler, Boyko'nun yanında beş mermi kovanı ve dört Makarov tabanca bulunduğunu ve göğsünden 5 kez vurulduğunu açıkladılar.

Boyko'nun ofisine girdikten kısa bir süre sonra beş el silah sesi duyulduğu belirtilen olayda silah seslerini duyan bir başka subayın, Boyko'nun odasına koştuğu, ancak yetişemeyip cesediyle karşılaştığı belirtildi.

Rus basını olayın "intihar" olduğunu yazarken, ofiste herhangi bir intihar notuna rastlanmadığı ifade edildi.

Rusya'daki seferberlik sürecinde de görev alan 44 yaşındaki Vadim Boyko, Rus vatandaşların askeri alınmasıyla ilgili çalışıyordu.

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