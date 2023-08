Alzheimer riskini azaltan diyet ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, “Hafızayı güçlendiren MIND diyeti, Alzheimer’daki beta amiloid proteinlerini azaltabilir. Ayrıca oksidatif stresi ve enflamasyonu da (iltihaplanma) azaltabilir. Çeşitli araştırmalar bu diyeti yapanların yüzde 53’ünde Alzheimer riskinin azaldığını göstermiştir” dedi.

Bilişsel işlevlerde ortaya çıkan gerilemeyi engellemeyi ve beyin sağlığını korumayı amaçlayan bir beslenme modeli olan MIND diyeti hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, “Türkçe’de ‘zihin ya da hafıza diyeti’ olarak da adlandırılan MIND diyeti; Akdeniz diyeti ve hipertansiyon kontrolü için önemli olan DASH diyetinin birleşimidir. Bu diyet Alzheimer’daki beta amiloid proteinlerini azaltabilir. Ayrıca oksidatif stresi ve enflamasyonu (iltihaplanma) azaltabilir” diye konuştu.

“DİYETİ YAPANLARIN YÜZDE 53’ÜNDE RİSK AZALDI”

MIND diyetinin ilk kez ABD’deki Rush Üniversitesi’nden Dr. Martha Clare Morris ve arkadaşları tarafından 2015 yılında ortaya konulduğunu vurgulayan Doç. Dr. Güngen, “Çeşitli araştırmalar bu diyeti yapanların yüzde 53’ünde Alzheimer riskinin azaldığını gösterdi. Hatta diyeti kısmen uygulayanlarda bile riskin yüzde 35 azaldığı gözlenmiştir” açıklamasında bulundu.

“GÜNLÜK ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ ÖNEMLİ”

Mind diyetinin günlük olarak zeytinyağı tüketimini önerdiğini belirten Doç. Dr. Güngen, “Mind diyeti ayrıca tam tahıllar, baklagiller, sebzeler, meyveler, kuru yemişler, balık ve az miktarda et, süt ve süt ürünleri içerir. Kaçınılması gerekli olanlar ise doymuş yağlar, kırmızı et, rafine şeker içeren tatlılar ve içecekler sınırlandırılır” ifadelerini kullandı.

“HAFIZA DİYETİNİN 7 KURALI”

MIND diyetinin mutlaka bir doktor tavsiyesi ve diyetisyen eşliğinde uygulanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Güngen, bu diyette hangi besin gruplarından ne kadar tüketilmesi gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Yeşil yapraklı sebze: Folat, E vitamini, flavonoid gibi maddelerden zengin antioksidan kapasitesi yüksek olan yeşil sebze, salata haftada en az 6 porsiyon günde en az bir porsiyon olmalıdır. Yeşil sebzeye ek olarak günde en az bir kez de diğer sebze gruplarından tüketilmelidir.

Meyveler: Haftada iki porsiyon ve üzeri meyve, özellikle de antioksidan kapasitesi yüksek çilek yenebilir. Böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kez kırmızı-mor meyveler tüketilmeli

Kuru yemişler: Haftada genellikle beş porsiyon kuru yemiş tüketilmeli. Besin değerini güçlendirmek için farklı tür kuru yemişleri tercih edebilirsiniz.

Tahıllı gıda: Günde üç porsiyon azda olsa tam tahıllı gıda önerilir. Yulaf ezmesi, kinoa, esmer pirinç, tam buğday ekmeği.

Baklagiller: Haftada 3-4 öğün tüketilmelidir.

Zeytinyağı: Mind diyeti, günlük olarak zeytinyağı tüketimini önerir.

Balık, et tüketimi: Akdeniz tipi beslenmede olduğu gibi mind diyetinde de balık önerilirken, kırmızı etin sınırlandırılması gerektiği vurgulanır. Haftada 1 kez balık, 2 kez organik tavuk hindi tüketilmesi önerilir. Kırmızı et haftada 2 porsiyonu geçmemelidir. Kırmızı et tüketilecekse, daha çok sığır ve kuzu eti tüketilmesi önerilir.”

“KIZARMIŞ YİYECEKLER VE DOYMUŞ YAĞLARDAN KAÇINILMALI”

Hafıza diyetinde kaçınılması gerekli bazı besinler olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Güngen, “Mind diyetinde doymuş yağlar, kızarmış yiyecekler, haftada 2 günden fazla kırmızı et, rafine şeker içeren tatlılar ve içecekler sınırlandırılır. Bu besinlerin haftada 1-2’yi kesinlikle geçilmemesi önerilir” dedi.