Amasya ‘da sel’e kapılan 2 kişiden birisi ölü bulundu

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya ‘da sel’e kapılan 2 kişiden birisi ölü bulundu

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.

(AA)

amasya2.jpg

amasya.jpg

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha Güncel
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha
Karaciğer yağlanmasına şifa Sağlık
Karaciğer yağlanmasına şifa
Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı Spor
Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı
Bakanlık, 48 bin TL maaşlı personel alacak Güncel
Bakanlık, 48 bin TL maaşlı personel alacak
Erdek'te trafik kazasında araç takla attı, sürücü yaralandı Güncel
Erdek'te trafik kazasında araç takla attı, sürücü yaralandı
Terlemeye son veren bir yöntem Sağlık
Terlemeye son veren bir yöntem
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu?