Selde kaybolan Zilal’den acı haber. 1 çocuk annesiydi

Amasya’da sel felaketinde suya kapılarak kaybolan 1 çocuk annesi Zilal Şahin’in cansız bedeni bulundu.

Selde kaybolan Zilal’den acı haber. 1 çocuk annesiydi

İHA’nın haberine göre, Amasya Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine iki gün önce ulaşılmıştı.

ZİLAL ŞAHİN DE BULUNDU

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince Zilal Şahin'i arama çalışmaları gece sona erdi.

Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin’in de cansız bedeni bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Haziran'daki sel felaketinde kaybolan Zilal Şahin'in de cenazesinin bulunduğu belirtilerek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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