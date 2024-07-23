Amasya Özel İdarespor antrenöründen çocuklara sulu çözüm

Kaynak: Haber Merkezi
Amasya Özel İdarespor antrenöründen çocuklara sulu çözüm

Amasya Özel İdarespor’un antrenörü Levent Hırçın, sıcak havalardan bunalan çocukları antrenmanda hortumla serinletiyor. Hırçın, “Çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı çok bunalıyorlar. Biz de eğlence olması için çocukları ıslatıyoruz. Serinledikten sonra antrenmanımıza devam ediyoruz.” dedi.

Amasya Özel İdarespor’un antrenörü Levent Hırçın, sıcak havaların bunaltıcı etkilerine karşı çocuk sporculara serinletici bir çözüm buldu. Antrenman sırasında bunalan çocukları hortumla ıslatarak hem serinlemelerini hem de eğlenmelerini sağlıyor. Levent Hırçın, yaz aylarının zorlu koşullarında antrenman yapan çocukların aşırı sıcaklar nedeniyle zorlandığını fark edince bu yaratıcı yöntemi uygulamaya karar verdi. Hırçın, “Çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı çok bunalıyorlar. Biz de eğlence olması için çocukları ıslatıyoruz. Serinledikten sonra antrenmanımıza devam ediyoruz.” dedi.

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