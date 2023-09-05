Amasya'da 150 kişi aynı şikayetle hastanelik oldu. Belediye hemen uyarı yaptı

Amasya’da şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye gitti.

KAYNAK: İHA
Amasya'da 150 kişi aynı şikayetle hastanelik oldu. Belediye hemen uyarı yaptı

Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi.

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

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Taşova Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı geldi. Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.

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Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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