19 yaşındaki genç akaryakıt istasyonunu havaya uçmaktan kurtardı

İHA'nın haberine göre, Amasya merkez Yıldızköy mevkisindeki akaryakıt istasyonuna giriş yapan otomobil bir anda alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi panikle dışarı çıktı. O sırada gece boyunca nöbette olan istasyon çalışanı 19 yaşındaki Hamza Yasin Kara, soğukkanlılıkla yangın tüpünü kapıp müdahale ettiği alevleri etrafa sıçramadan söndürmeyi başardı.

Otomobili alev topuna dönmeden söndüren Kara, “Aracın yanarak geldiğini görünce dışarı çıkıp yangın tüpünü kaptım. Aldığımız eğitimlerle nasıl kullanılacağını biliyordum. 2-3 dakikalık müdahale sonucu alevlerin artmasını önledim” dedi.

Daha önce de birkaç defa benzer durumlarla karşılaştığını hatırlatan genç, “Soğukkanlı davrandım. Allah korusun. Petrol bile yanabilirdi. Sıkıntı çıkarabilirdi. Araç alev topuna dönmeden müdahale ettim” diye konuştu. Amca Yılmaz Kara da alevlere müdahale eden yeğeniyle gurur duyduğunu söyledi.