Amasya'da üç araç kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Amasya'da kavşakta üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Amasya'da üç araç kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, D100 Karayolu Suluova Amasya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Uğurlu yönetimindeki 38 AZ 038 plakalı otomobil, Savaş Yazma'nın kullandığı 52 AV 971 plakalı otomobil ve Tuğçe Toprak idaresindeki otomobil kazaya karıştı.

aw001725-05.jpgÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ferhat Uğurlu, Yaşar Doğruel, Tuğçe Toprak, Zeynur Toprak, Savaş Yazma ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw001725-02.jpgKaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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