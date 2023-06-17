Amatör sporculara profesyonel tesis

İstanbul 150 dönüm üzerinde yeni bir yaşam alanına kavuştu. Sancaktepe’de 11 Haziran’da açılışı yapılan Nefes Orman, amatör sporla ilgilenen gençlerin yeni buluşma alanı olacak.

Amatör sporculara profesyonel tesis

Nefes Orman’da beş dönümlük alan üzerine beş tane tenis kortu yapıldı. Burası aynı zamanda uluslararası tenis müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Tenis dışında yaşam alanında triatlon, durgun su kanosu, okçuluk ve dağ koşu parkurları da olacak.

Nefes Orman işletme sahibi Mustafa Özdemir, Gençlik “Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir rekreasyon alanıdır. İlk etapta Spor Bakanlığı Kulübü kurduk. Burada profesyonel sporcularla amatör sporcuları birleştireceğiz. İstanbul’da amatör sporcuların spor yapabileceği alan sayısı bir hayli az. Nefes Orman bu ihtiyaca cevap verecek" dedi.

Özdemir "Özellikle 5 dönüm arazi üzerinde kurulacak tenis kortları hem uluslararası tenis müsabakalarına ev sahipliği yapacak hem de tenise ilgi duyan gençlerin bu sporu doğa içerisinde yapmalarına olanak sağlayacak. 150 dönümlük yaşam alanımız Ömerli Barajı’nın yemen yanıbaşında bulunuyor. Dolayısıyla burada durgun su kanosu da yapılabilecek. Triatlon. Okçuluk ve dağ koşusu parkurları da olacak. Burada yapılacak müsabakalara katılacak sporcuların konaklayacağı alanları da oluşturacağız” diye konuştu.

20 DÖNÜMLÜK ALANA DA PARKUR YAPILDI

"20 dönüm üzerine kurulan Nefes Parkur’un içerisinde macera parkı, zipline ve 750 metrekarelik açık alan yer alıyor" diyen Özdemir "32 dönüm alana kurulu Nefes Koru ise botanik bahçesi, süs havuzu, kafeler, oturma alanları ve seyir terası ile size sakinliğe davet ediyor. Alanın içerisinde 600 metrekarelik kapalı spor salonunda basketbol, voleybol gibi takım sporları yapılabiliyor” dedi.

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