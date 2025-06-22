Amazfit Active 2 Square sahneye çıktı

Yeni nesil akıllı saatler arasında dikkat çeken Amazfit Active 2 Square, fitness ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren özellikleriyle piyasaya sürüldü. 17 Haziran 2025 tarihinde Francesco Messina tarafından duyurulan bu cihaz, modern tasarımı ve gelişmiş yetenekleriyle öne çıkıyor.

Garmin Venu X1, akıllı saat piyasasını sarsmaya geliyor

TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Amazfit Active 2 Square, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen kasası ve 1.75 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla şık bir görünüm sunuyor. Safir cam korumasıyla çizilmelere karşı dayanıklı olan ekran, 2.000 nit parlaklığı sayesinde doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel görünürlük sağlıyor. 31 gramlık ultra hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım imkanı sunuyor.

Amazfit T-Rex 3'ün navigasyon ve haritası güncellendi

KAPSAMLI SPOR MODLARI

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, koşu, tenis, padel ve hyrox gibi popüler ve yeni ortaya çıkan sporlar dahil olmak üzere 160'tan fazla spor moduna destek vermesi. Bu geniş yelpaze, her seviyeden sporcunun ihtiyaçlarına cevap vererek antrenmanları daha verimli hale getiriyor.

Hublot ve The Hour Glass saat severleri mest etti: Sadece 30 adet üretildi

SAĞLIK TAKİBİ VE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Amazfit Active 2 Square'ın kalbinde yer alan BioTracker 6.0 sensörü, hayati parametrelerin ve atletik performansın hassas bir şekilde izlenmesine olanak tanıyor. Wild.AI algoritmalarıyla entegrasyonu sayesinde özellikle kadın fizyolojisi takibi konusunda yenilikçi çözümler sunan cihaz, Zepp uygulaması üzerinden Zepp Aura ve Zepp Coach gibi yapay zeka destekli özelliklerle kullanıcıların performans ve genel sağlıklarını optimize etmelerine yardımcı oluyor. Toplanan veriler, Apple Health, Google Fit, Strava ve TrainingPeaks gibi popüler platformlarla kolayca paylaşılabilirken, bu entegre dijital ekosistem sağlık ve fitness yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor.

Android’e yeni nefes! Google Play güncellemesiyle gelen devrim

PİL ÖMRÜ VE TEMASSIZ ÖDEME KOLAYLIĞI

Tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit Active 2 Square, uzun süreli kullanımlar için ideal bir seçenek. NFC destekli temassız ödeme özelliği sayesinde kullanıcılar, cüzdanlarını yanlarında taşıma ihtiyacı duymadan hızlı ve güvenli işlemler gerçekleştirebiliyorlar.

Pebble ruhu geri geliyor: Eski modellere model dokunuşlar

FİYAT VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Amazfit Active 2 Square, İtalya pazarında 149.90 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluştu. Cihaz, hem üreticinin resmi çevrim içi mağazasından hem de Amazon gibi yetkili satıcılardan temin edilebiliyor. Bu rekabetçi fiyatlandırma, akıllı saati, fiziksel aktivitelerini ve günlük sağlık durumlarını etkin bir şekilde takip etmek isteyen herkes için erişilebilir ve kapsamlı bir çözüm haline getiriyor.