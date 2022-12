Amazon, antisemitik olduğu iddia edilen ''Hebrews to Negroes: Wake Up Black America'' filmini satıştan kaldırmayacak

AA'da yer alan haberde, Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, ABD'nin New York kentinde düzenlenen New York Times gazetesinin DealBook Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Yahudi karşıtı olduğu gerekçesiyle eleştirilen "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" belgeselinin Amazon'da yer almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Jassy, "Pek çok farklı bakış açısına sahip yüz milyonlarca müşteriye içerik sağlayan bir satıcı olarak sakıncalı ve özel bakış açılarımızdan farklı olsa bile bu bakış açılarına erişime izin vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Hangi içeriğin müşteriye sunulmamasına karar vermenin zor olduğunu kaydeden Jassy, "şiddeti kışkırtan veya buna teşvik eden ya da insanlara pedofili gibi şeyleri yapmayı öğretenler" gibi içerikleri kaldırmanın daha basit olduğunu söyledi.

Jassy, Amazon'da içeriği işaretleyen çalışanlar olduğunu ancak daha geniş bir ölçeklendirme yapmanın şirket için zorlayıcı olabileceğini belirtti.

"Geniş kapsamlı müşteri değerlendirmelerimiz var." ifadesini kullanan Jassy, özellikle halkın ilgisini çeken kitaplar için müşterilerin diğer insanları izlemekte iyi iş çıkardıklarını vurguladı.

- Filmin antisemitik olduğu iddiası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen oyuncu Kyrie Irving, sosyal medya hesabından "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" filmine ilişkin bir bağlantı paylaşmıştı.

Antisemitik olduğu iddiasıyla eleştirilerin odağındaki filme ilişkin paylaşımının üzerine Irving'e "Özür dile" çağrıları yapılmıştı.

Brooklyn Nets'in, özür dilemeyi reddeden Irving'e en az 5 maçlık ceza vermesinin ardından yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından özür dilemişti.

Bu arada, birçok tanınmış kişi, Yahudi örgütleri ve Brooklyn Nets takımı, Amazon'a filmin satışını durdurma veya bir sorumluluk reddi beyanı ekleme çağrısında bulunmuştu.

Amazon, belgeselin ana sayfasına sorumluluk reddi beyanı eklenmesi yönünde değerlendirme yapıldığını açıklamıştı.

Öte yandan, 2018 yapımı "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America"nın Amazon'da yer alan özet bölümünde filmin "İsrailoğullarının gerçek kimliğini ortaya çıkardığı" iddia ediliyor.