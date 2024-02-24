Amazon Türkiye 400 kişiyi işe alacak

Kaynak: Haber Merkezi
Amazon Türkiye 400 kişiyi işe alacak
Amazon Türkiye, İstanbul’daki Tuzla Lojistik Merkezi’nde çalışacak depo operatörü aradığını duyurdu. Şirket, müşterilerin siparişlerinin toplanması, paketlenmesi ve müşterilere gönderilmesinde görev alacak pozisyonlar için başvuruların açıldığını açıkladı.

Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak istihdam olanakları ve ekonomik fırsatlar yaratıyor. Bunun son örneği, 2022 yılının sonlarında İstanbul Tuzla'da 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi oldu. Yeni işe alımlarla büyümeye devam eden Tuzla'daki Lojistik Merkezi için 400 depo operatörünün işe alınması için başvurular başladı.

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Amazon Türkiye Lojistik Merkezi mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem (BT) ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu ekipleri de kapsayan pek çok farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunuyor. Çalışanlar Amazon.com.tr’de geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin, eğitim ve kariyer fırsatlarının da dâhil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabiliyor.

Siparişlerin toplanması, paketlenmesi ve müşterilere gönderilmesine yardımcı olmak için Amazon Türkiye ekibine katılmak isteyenler, buradaki resmi iş ilanına başvurabiliyor. Uygun adaylar Amazon çağrı merkezi temsilcileri tarafından aranıyor ve mülakatlara davet ediliyor.

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