Ünlü Türk petrol şirketi iflas etti. İflas yazısı açıklandı

Mahkemelere yapılan konkordato taleplerinde artış yaşanırken, Türkiye'nin önemli petrol üretim üslerinden biri olan Batman'da faaliyet gösteren bir petrol şirketinin iflas ettiği duyuruldu.

Batman'da bulunan Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi'nin iflas ilanı, Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda resmiyet kazandı.

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ

ALACAKLILARINI ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI

Müflisin Adı ve Adresi: (İflas nedeniyle tasfiye halinde) Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No: 10870

Şafak Mah. 3413 Sk. Geçit Apt. Sitesi No: 1D Merkez/BATMAN

Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2021/749 Esas 11/05/2023 tarihli kararı ile Batman Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 10870 sicil numaralı 0890064667 vergi numarasında kayıtlı (İflas nedeniyle tasfiye halinde) Can Aslan Petrolcülük Sanayi Anonim Şirketi hakkında 2004 Sayılı İİK'nun 292 maddesi gereğince İFLASINA,11/05/2023 günü saat 09:04 itibariyle karar verilmiştir. Müflisin tasfiyesi işlemleri Müdürlüğümüzün işbu iflas dosyasından yürütülmektedir.

Karar :

1- Müflisin dosya kapsamında tespit edilen mal varlığı göz önüne alınarak tasfiyesinin İİK. 219. Maddesi uyarınca ADİ TASFİYE olarak açılmasına,

2- İlk alacaklılar toplantısının03.04.2024 günü saat14:00 'te Batman Adliyesi İcra Müdürlüğü (Zemin Kat) Dosya Arşiv Biriminde yapılmasına,

3- Müflisin faaliyet iznine devam edip etmeyeceğinin alacaklılarca oylanmasına,

4- Adi tasfiye ve birinci alacaklılar toplantısının İİK. 166. Maddesi uyarınca gazetelerde ilanına,

5- Masaya kayıt yaptıran alacaklılara toplantı gün ve saatinin tebliğine,

6- Müflisten alacaklı olanlarla , taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (*) içinde Batman İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

7 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

8 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların , o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

9 -Alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğunun yapılacak ilana şerh verilmesine karar verildi. 20/02/2024

Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.