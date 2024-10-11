Amazon'dan yeni özellik: Rufus ile fiyat takibi

Amazon, alışveriş deneyimini geliştirmek amacıyla geliştirdiği Rufus adlı yapay zeka asistanını, bazı kullanıcılarına fiyat değişiklikleri hakkında bilgi verme yeteneği kazandırdı. Artık kullanıcılar, Rufus ile hızlı bir şekilde sohbet ederek ürünlerin fiyat geçmişini öğrenebilecek. Bu özellik, özellikle Amazon'un Prime Day etkinliği sırasında daha da önem kazanıyor. Alışverişçiler, %40’a varan indirimler gibi büyük fırsatlar yakalamak için bu tür bilgilere ihtiyaç duyuyor.

FİYAT GEÇMİŞİNİN ÖNEMİ

Örneğin, bu hafta LifeStraw markasının kişisel su filtresi için yapılan bir teklifi ele alalım. Prime Big Deal Days etkinliği çerçevesinde, filtre 10 dolara satıldı; bu, 20 dolarlık orijinal fiyatının yarısıydı. Ancak bu fiyat gerçekten bir fırsat mıydı yoksa daha önce daha düşük müydü? Daha önceki dönemlerde bu sorunun yanıtını bulmak oldukça zordu. Fakat Amazon, kullanıcılarına Rufus aracılığıyla bu bilgiyi sunmaya başladı.

RUFUS'UN TANITIMI VE KULLANIM ALANLARI

Rufus, Şubat ayında sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuldu ve Temmuz ayında tüm ABD kullanıcılarına erişim sağlandı. Amazon’un ChatGPT'ye benzer bir yanıtı olarak geliştirilen Rufus, Amazon uygulamasının sağ alt köşesindeki sohbet baloncuğundan veya web sitesinin sol üst köşesindeki navigasyondan erişilebiliyor. Başlangıçta kullanıcılar tarafından eleştirilse de, Amazon'un arama ve sohbet alışverişi başkan yardımcısı Rajiv Mehta, Rufus’un ürün detayları, satın alma önerileri ve yaşamın anlamı gibi birçok konuda kullanıcıların sorularına yanıt verdiğini belirtti.

FİYAT GEÇMİŞİ ÖZELLİĞİ

Rufus’un fiyat geçmişi özelliği, ürün sayfasında "fiyat geçmişi" komutuyla çalışıyor. Örneğin, LifeStraw filtresi için Rufus, bu haftaki indirim sırasında “Bu, Amazon’daki son 30 günde en düşük fiyat” yanıtını verdi. Ayrıca, Amazon uygulaması üzerinde, filtre fiyatının son bir ayda nasıl değiştiğini gösteren bir grafik de sunuluyor. Bu grafik, fiyatın sürekli olarak 20 doların altında seyrettiğini ve birkaç gün boyunca 14 dolara kadar düştüğünü ortaya koyuyor. Yani indirimli fiyat, cazip bir fırsat olsa da, belki de duyurulan kadar büyük bir indirim değil.

AMAZON'UN TEST SÜRECİ VE KULLANICI DENEYİMİ

Amazon sözcüsü Janelle Rasey, fiyat geçmişinin paylaşımının sınırlı sayıda ABD kullanıcısı için bir deney olduğunu belirtti. Rasey, “Müşterilerin hayatını her gün daha iyi ve kolay hale getirmek için çalışıyoruz” diyerek, kullanıcıların bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olmanın önemini vurguladı.

Eğer Amazon, Rufus’un fiyat geçmişi paylaşım testini genişletir ve sürdürebilirse, bu özellik kullanıcıların Rufus’u denemesi için önemli bir neden olabilir. Amazon’un araştırma departmanını yöneten Trishul Chilimbi, Rufus’un, şirketin web sitesindeki tüm ürünler, incelemeler ve Q&A (soru-cevap) bilgileri üzerinde eğitim aldığını belirtti. Ancak fiyat değişiklikleri gibi daha karmaşık verilere ulaşmak zorlayıcı olabilir.

REKABET VE TÜKETİCİ FAYDASI

Rufus’un fiyat geçmişi verileri, üçüncü taraf fiyat takip araçlarıyla rekabet etmek için zorlu bir sınavdan geçiyor. CamelCamelCamel ve Glass It gibi popüler fiyat takip araçları, WIRED'ın test ettiği dönemlerde veriye ulaşamadı. Ancak Keepa, 2017’ye kadar uzanan veriler sunarak, 2022’de 8 dolara kadar düşen en düşük fiyatı gösterdi. Keepa ve Glass It yöneticileri, Rufus’un sunduğu fiyat geçmişi verilerinin rekabet oluşturmadığını belirterek, kullanıcıların bilinçli alışveriş yapmasını sağladıklarını ifade etti.

Amazon’un Rufus’unu kullanıcılar için güvenilir bir yardımcı olarak konumlandırma çabaları, alışveriş deneyiminde önemli bir dönüşüm yaratabilir. Ancak etik alışveriş konularında sınırlı yardım sağlama durumu ve profesyonel incelemeler üzerindeki etkisi hala belirsizliğini koruyor. Rufus, yalnızca fiyat geçmişi verilerini sunarak, alışverişçilerin en iyi arkadaşı olma yolunda ilerleyebilir.