AMB üyesinden faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını 2024’te iki defa daha gevşetmesi ve borçlanma maliyetlerini 2025'te yüzde 2,25'e kadar düşürmesi yönündeki beklentilerinin makul olduğunu belirtti.

Rehn, yetkililerin enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamaları gerektiğini fakat ekonomik aktiviteyi aşırı derecede kısıtlamamaları gerektiğini de belirtti.

Rehn, "Piyasa verilerine bakarsanız, iki faiz indirimi daha olacağı ve bu yılın sonuna kadar yüzde 3,25'e ulaşacağımız ve nihai faiz oranının yüzde 2,25, yüzde 2,50 civarında olacağı anlamına geliyor. Bana göre bunlar makul beklentiler" ifadelerine yer verdi.