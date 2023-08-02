Ambalajlı ürünlere yüzde 100 GEKAP zammı. Bir bu eksikti. Bu zamlar senin şerefine emmoğlu

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ambalajlı ürünlerden alınan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) için yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Ambalajlı ürünlere yüzde 100 GEKAP zammı. Bir bu eksikti. Bu zamlar senin şerefine emmoğlu

Ambalajlı ürünlerin geri kazanımı ve geri dönüşümünü sağlamak için ödenen vergiye Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) adı verilir.

Plastik şişeler, teneke kutular, cam şişeler, karton kutular ve alüminyum folyolar bu ürünlere örnek gösterilebilir.

Ürünler piyasaya arz edilirken üreticilerin ödediği bu vergide her ambalajlı ürün için bir ücret ödenir. Ödeme miktarı ambalajın türü ve ağırlığına göre değişkenlik gösterir.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ambalajlı ürünlerden alınan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) için yüzde 100 oranında zam yapıldı.

GEKAP’IN AMACI NEDİR?

GEKAP’ın amacı, ambalajlı ürünlerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevre kirliliğini azaltmaktır.

GEKAP’IN YÜKSELMESİ RAF FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Birçok üründe GEKAP’ın yükselmesi, piyasaya yansıyabilir. Örneğin, GEKAP’ın yükselmesi, pil gibi ambalajlı ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olabilir.

YENİ GEKAP-GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI!

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