Yeniçağ muhabiri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Selahattin Ekrekli’nin annesi Tacide Ekrekli vefat etti.

Yeniçağ ailesi olarak Tacide Ekrekli'ye Allah'tan rahmet kederli ailesine ve kendisine başsağlığı dileriz.

Tacide Ekrekli için bir taziye mesajı yayınlayan TSYD ise, “Üyemiz Selahattin Ekrekli'nin annesi Tacide Ekrekli vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi yarın (8 Mayıs Çarşamba) Kadıköy Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ferhatpaşa Mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.