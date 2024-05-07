Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 15,66 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.282,75 puandan haftanın ikinci iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi artış kaydederken, en çok kazandıran tekstil oldu. Spor endeksi günlerdir kaybettiriyor. En çok kaybettirenler listesinin başında yüzde 2,91 kayıpla spor endeksi yer aldı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,1 azalışla 10,267,09 puandan kapadı. En yüksek olarak 10.325,68 puan seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamalarda güçlü kalması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydediliyor.