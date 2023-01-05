Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadın serbest bırakıldı

Başakşehir'de önceki gün ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Zekiye K. ambulans şoförü Bayram E.'yi bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan Zekiye K. ve arkadaşı Çağla N.K. gözaltına alındı. Çağla N.K., ifadesinin ardından serbest kalırken Zekiye K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.



ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, "Olay sonrası şüpheli Zekiye K. hakkında Silahla Tehdit, Silahla Basit Yaralama ve Hakaret suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli Zekiye K.'nın Silahla Basit Yaralama suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Adli Kontrol Altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" denildi.

Ambulans şoförünün de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi.(DHA)