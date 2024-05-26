Aydın’da boğa güreşi heyecanı

Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ilçeye gelen gelen çok sayıda boğa, Avşar arenasında ikinci kez kıyasıya yarıştı.
Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra; baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan ve teşvik kategorilerinde ödüllü güreşler düzenlendi.
Boğa Güreşleri düzenleme komitesinde bulunan Engin Dalma, Murat Çetinkaya, Oğuz Demir, Hüseyin Uyanık ve Hüseyin Duran, tüm katılımcılara, izlemeye gelen vatandaşlara ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.
Boğa güreşi etkinliğini çok sayıda vatandaş izledi.
Güreş etkinliğini izlemeye gelen vatandaşlarla birlikte Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da düzenlene etkinlikte hazır bulundu.