Aydın’da boğa güreşi heyecanı

Aydın’da boğa güreşi heyecanı
Kaynak: İHA

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşi ilçe genelinde heyecan ve coşkuyla karşılandı.

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Aydın’da boğa güreşi heyecanı 1

Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ilçeye gelen gelen çok sayıda boğa, Avşar arenasında ikinci kez kıyasıya yarıştı.

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Aydın’da boğa güreşi heyecanı 2

Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra; baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan ve teşvik kategorilerinde ödüllü güreşler düzenlendi.

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Aydın’da boğa güreşi heyecanı 3

Boğa Güreşleri düzenleme komitesinde bulunan Engin Dalma, Murat Çetinkaya, Oğuz Demir, Hüseyin Uyanık ve Hüseyin Duran, tüm katılımcılara, izlemeye gelen vatandaşlara ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.

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Aydın’da boğa güreşi heyecanı 4

Boğa güreşi etkinliğini çok sayıda vatandaş izledi.

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Aydın’da boğa güreşi heyecanı 5

Güreş etkinliğini izlemeye gelen vatandaşlarla birlikte Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da düzenlene etkinlikte hazır bulundu.

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