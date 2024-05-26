Konyaspor Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon belli olacak.
Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu.
Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sokol
Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Sanchez, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi
BERKAN KUTLU 11'DE
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'ya ilk 11'de şans verdi.
Yedekler ise şu şekilde;
'Günay, Eyüp, Kerem D., Zaha, Tetê, Nelsson, Sérgio, Ndombele, Aurier, Vinicius'
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