Konyaspor Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek kritik maçta Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon belli olacak.

Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sokol

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Sanchez, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi

BERKAN KUTLU 11'DE

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'ya ilk 11'de şans verdi.

Yedekler ise şu şekilde;

'Günay, Eyüp, Kerem D., Zaha, Tetê, Nelsson, Sérgio, Ndombele, Aurier, Vinicius'

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