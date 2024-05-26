Anne babasına pusu kurdu, cinayet ihbarı yaptı

Olayın ardından cinayet ihbarı yapan oğulları ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Akdağlı ve 55 yaşındaki eşi Cennet Akdağlı motosikletle alışveriş için gittikleri Güney ilçesinden dönüşlerinde evlerine 100 metre kala pusuya düşürüldü.

Av tüfeği ile ateş edilen çift yere yuvarlandı. Motosikletin arkasında oturan anne Cennet Akdağlı’ya isabet ederek beline saplanan domuz kurşunu daha sonda Yaşar Akdağlı’nın omurga kemiğini parçaladı.

İç organları parçalanan Cennet Akdağlı, olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Jandarma ekipleri ise katil zanlısı evladın peşine düştü. Olay yerine gelen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, cinayet ihbarında bulunan çiftin oğulları Hakan Akdağlı ve diğer oğlunu ile olayla bağlantılı olabileceği düşünülen 2 şüpheliyi daha gözaltına alarak sorguladı.

PUSU KURDU ARDINDAN CİNAYET İHBARI YAPTI

Cinayet ile ilgili sorgulamayı yapan ekipler çelişkili ifadeler veren 23 yaşındaki Hakan Akdağlı üzerinde yoğunlaştı. Hakan Akdağlı sorgusunda suçunu itiraf etti.

Zanlı ilk ifadesine babasının kendisine eziyet ettiğini, amacının korkutmak olduğunu söyleyerek dönüşlerinde tek el ateş ettiğini, sonra babasının araması üzerine olay yerine giderek ambulans çağırdığını anlattı.

Buldan Adliyesine sevk edilen zanlı Hakan Akdağlı “Kasten ve tasarlayarak adam öldürmek” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine göndüreldi.