Amcasını silahla öldürdü

Rize'nin Derepazarı ilçesinde gerçekleşen olayda, A.B., babası İ.B. ile husumetli olduğu iddia edilen amcası Esat Bayraktar (58) ile sokakta karşılaştı.

A.B., amcasına sokak ortasında silahla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Esat Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Bayraktar’ın dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Amcasını vuran şahıs gözaltına alındı.