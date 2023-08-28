Amcasını silahla öldürdü

Rize’nin Derepazarı ilçesinde sokak ortasında yeğeni tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Amcasını silahla öldürdü

Rize'nin Derepazarı ilçesinde gerçekleşen olayda, A.B., babası İ.B. ile husumetli olduğu iddia edilen amcası Esat Bayraktar (58) ile sokakta karşılaştı.

A.B., amcasına sokak ortasında silahla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Esat Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Bayraktar’ın dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Amcasını vuran şahıs gözaltına alındı.

aw018120-01.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cep telefonu kararı. Tüm öğrencileri ilgilendiriyor Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cep telefonu kararı. Tüm öğrencileri ilgilendiriyor
Türk gemici Moritanya’da hayatını kaybetti Güncel
Türk gemici Moritanya’da hayatını kaybetti
İmamoğlu 'muhalefeti iktidarı yok bu işin' diyerek uyardı: Esas tehdidin İstanbul olduğunu biliyoruz Güncel
İmamoğlu 'muhalefeti iktidarı yok bu işin' diyerek uyardı: Esas tehdidin İstanbul olduğunu biliyoruz
Ecem Erkek hayranıyla olan gözlük sohbetini paylaştı Magazin
Ecem Erkek hayranıyla olan gözlük sohbetini paylaştı
Putin Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Erdoğan Rusya'ya gidiyor Güncel
Putin Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Damadın arkadaşlarından ömür boyu unutulmayacak düğün hediyesi. Piyasa değeri 15 bin TL Yaşam
Damadın arkadaşlarından ömür boyu unutulmayacak düğün hediyesi. Piyasa değeri 15 bin TL
İstanbul'da cinnet geçiren adam önce eşini sonra kendini vurdu Güncel
İstanbul'da cinnet geçiren adam önce eşini sonra kendini vurdu