Amedspor farklı kazandı

1. Lig mücadelesinde Amedspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 konuk etti.

Ev sahibi takım 7 ve 15 dakikalarda Mbaye Diagne'nin golleriyle 2-0 öne geçti

29. dakikada penaltı vuruşundan ağları havalandıran Aytaç Kara ilk yarının skorunu belirledi: 3-0

Amedspor 54. dakika Sabi'a'nın golüyle farkı dörde çıkardı: 4-0

Ankara Keçiörengücü'nün tek golü ise 90. dakikada Halil Can Ayan'dan geldi.

Maç 4-1 kazanan Amedspor puanını 16'ya çıkardı. Başkent ekibi ise 10 puanda kaldı.

