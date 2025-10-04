Amedspor farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 konuk etti.
Ev sahibi takım 7 ve 15 dakikalarda Mbaye Diagne'nin golleriyle 2-0 öne geçti
29. dakikada penaltı vuruşundan ağları havalandıran Aytaç Kara ilk yarının skorunu belirledi: 3-0
Amedspor 54. dakika Sabi'a'nın golüyle farkı dörde çıkardı: 4-0
Ankara Keçiörengücü'nün tek golü ise 90. dakikada Halil Can Ayan'dan geldi.
Maç 4-1 kazanan Amedspor puanını 16'ya çıkardı. Başkent ekibi ise 10 puanda kaldı.
Değil Türkiye'de dünyada bu gol zor atılır
Bandırma'da 3 gol, 1 kırmızı kart